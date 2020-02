O2: Noomi Rapace protagonista di un thriller fantascientifco prodotto da Alexander Aja

Di Pietro Ferraro sabato 15 febbraio 2020

Noomi Rapace protagonista di un nuovo thriller diretto dal regista di "Maniac" e "Amityville - Il risveglio".

Il sito Deadline riporta che la Noomi Rapace della trilogia Millennium e del fantascientifico Prometheus sarà protagonista un thriller fantascientifico dal titolo O2. Il film è prodotto da Alexander Aja che torna a collaborare con il regista Franck Khalfoun dopo il thriller -2 Livello del terrore, il sorprendente remake Maniac e il deludente sequel Amityville - Il risveglio.

"O2" è incentrato su una donna che si sveglia in una capsula medica criogenica, sola, senza memoria e senza via d'uscita. Tutto quello che sa è che le rimangono 90 minuti di ossigeno e deve capire come salvarsi, scoprendo chi è veramente, chi l'ha messa lì e, cosa più importante, perché?.

Il film è scritto da Christie LeBlanc. In precedenza Aja ha diretto il cult Alta Tensione, i remake Le colline hanno gli occhi e Piranha 3D, l'intrigante Mirrors con Kiefer Sutherland, il sorprendente Horns con Daniel Radcliffe e ha anche prodotto il thriller con alligatori Crawl - Intrappolati.

Uno degli script più avvincenti che abbia mai letto in anni: una pura esperienza di sopravvivenza con un grande mistero al suo interno. Anche senza l'ossigeno che si esaurisce, la suspense sulla pagina mi ha lasciato senza fiato. Alexander Aja

O2 è coprodotto da Echo Lake Entertainment, 42 e Wild Bunch International.