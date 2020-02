The Personal History of David Copperfield: trailer del film con Dev Patel e Hugh Laurie

Di Pietro Ferraro domenica 16 febbraio 2020

Il classico "David Copperfield" di Charles Dickens torna al cinema in un nuovo adattamento diretto dal regista di "Morto Stalin, se ne fa un altro".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dev Patel protagonista del primo trailer di The Personal History of David Copperfield, una rivisitazione del classico letterario di Charles Dickens che arriva da Searchlight Pictures. Il film è diretto da Armando Iannucci (Veep, Morto Stalin, se ne fa un altro) da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Simon Blackwell (In The Loop, Succession). La trama riporta che i due autori "infondono il loro stile narrativo ironico ma pieno di cuore per rivisitare l'iconico eroe di Dickens su il suo eccentrico viaggio dall'orfano impoverito allo scrittore fiorente nell'Inghilterra vittoriana".





The Personal History of David Copperfield reinventa il classico inno di Charles Dickens alla grinta e alla perseveranza attraverso la lente comica dei suoi pluripremiati cineasti, dando alla storia Dickensiana una nuova vita per un'era cosmopolita con un cast eterogeneo di attori teatrali e cinematografici di tutto il mondo.

Il cast è completato da Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi, Ben Whishaw, Paul Whitehouse, Aneurin Barnard, Daisy May Cooper, Morfydd Clark, Benedict Wong e Gwendoline Christie.

David Copperfield è l'ottavo romanzo scritto da Charles Dickens, pubblicato per la prima volta suddiviso in più parti tra 1849 e il 1850. Il titolo originale dell'opera è "The Personal History, Adventures, Experience and Observation of David Copperfield the Younger of Blunderstone Rookery (Which He Never Meant to Be Published on Any Account)". Il più popolare adattamento cinematografico del romanzo è quello del 1935 diretto da George Cukor. Altri adattamenti sono lo sceneggiato televisivo del 1965 con un piccolo Roberto Chevalier e Giancarlo Giannini, la miniserie tv britannica del 1999 con un piccolo Daniel Radcliffe e Ciarán McMenamin e la miniserie tv irlandese del 2000 con un piccolo Max Dolby e Hugh Dancy.

The Personal History of David Copperfield uscirà nei cinema americani l'8 maggio.

Fonte: Collider