The Batman: nuove foto dal set con una scena di aggressione a Bruce Wayne

Di Pietro Ferraro domenica 16 febbraio 2020

Riprese in pieno corso a Londra per il nuovo Batman di Matt Reeves e Robert Pattinson.

Sono state pubblicate dal Daily Mail nuove foto dal set di The Batman, scatti che mostrano una scena di stunt girata a Londra in cui Bruce Wayne viene aggredito da una gang di Gotham.

Al momento si sa ben poco sulla trama, sappiamo che il titolo di lavorazione è "Vengeance", che il film sarà un noir e che porrà al centro della narrazione le capacità di detective di Batman che altri film hanno messo in secondo piano e che invece nei fumetti è uno dei "superpoteri" di cui dispone il Crociato Incappucciato, oltre ad una preparazione fisica mostruosa e quei "giocattoli" che tanto piacevano al Joker di Jack Nicholson.

Non sappiamo se il film sarà parte dell'Universo Esteso DC ma appare complicato includere una raffigurazione così diversa del Cavaliere Oscuro in un universo condiviso in cui è già apparso in tre film, incluso cameo in Suicide Squad, il maturo Batman di Ben Affleck.

Nelle nuove immagini pubblicate si può vedere la controfigura di Robert Pattinson che subisce una brutale aggressione da un gruppo di balordi, il cui volto con inquietante trucco condiviso in stile "La notte del giudizio" fa pensare ad una gang di strada. Le immagini si concludono con pestaggio in piena regola e Bruce Wayne a terra sormontato dai suoi aggressori.

Nel frattempo il regista Matt Reeves ha condiviso un primo sguardo al nuovo costume del Cavaliere oscuro il cui look appare innovativo rispetto a tutto ciò che abbiamo visto al cinema, ma non nei fumetti e nei videogiochi da cui Reeves e il reparto costumi sembrano aver pescato ampiamente creando un bizzarro ma intrigante mix. La maschera invece per quanto ci riguarda ricorda un po' troppo Daredevil e risulta anche troppo spigolosa, senza dubbio per seguire i lineamenti e soprattutto la mascella di Pattinson, ma speriamo che Reeves intervenga per smussare qualcosina prima di rendere il costume ufficiale.

The Batman arriva nei cinema il 25 giugno 2021 con un cast che include anche Jeffrey Wright come nuovo Commissisario Gordon, Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista e Colin Farrell in quelli di Pinguino.







Apperently these are set photos for a second unit scene for Batman#TheBatman🦇 pic.twitter.com/5EDq2owYUG

— BATSOURCE 🦇 (@Moonwarp) February 14, 2020

Fonte: Heroic Hollywood