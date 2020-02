Matrix 4: nuovo video dal set con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss in moto

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

Neo e Trinity tornano in Matrix in un quarto film in uscita nei cinema il 21 maggio 2021.

E' trapelato su Twitter un nuovo video dal set di Matrix 4 che mostra Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves che stanno girando una scena nei panni di Trinity e Neo.

Reeves e Moss si riuniscono per le strade di San Francisco in sella ad una motocicletta. La breve clip mostra una Reeves seduto dietro a Moss che guida la moto collegata ad un'attrezzatura che traina la moto e permette di girare la sequenza in tutta comodità e sicurezza.

Diretto da Lana Wachowski in solitaria da una sceneggiatura scritta insieme ad Aleksandar Hemon e David Mitchel, il cast del film include anche Jada Pinkett, Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris e Jessica Henwick. All'appello mancano Hugo Weaving alias Agente Smith e Laurence Fishburne meglio noto come Morpheus che si vocifera sarà sostituito con una versioe più giovane del personaggio, ma al momento resta una voce.

Molte delle idee che Lilly ed io abbiamo esplorato 20 anni fa sulla nostra realtà sono ancora più rilevanti ora. Sono molto felice di avere questi personaggi nella mia vita e sono grato per un'altra possibilità di lavorare con i miei brillanti amici. Lana Wachowski - regista

Matrix 4 arriverà nei cinema il 21 maggio 2021.





Fonte: Screenrant