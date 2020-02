Ritorno al Futuro: video deepfake con Robert Downey Jr. e Tom Holland

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

Tony Stark e Peter Parker dell'UCM diventano Marty McFly e Doc Brown in un nuovo video deepfake.

Robert Downey Jr. è uscito dall'Universo Cinematografico Marvel con il botto (anche se si vocifera di un cameo in Balck Widow), l'estremo sacrifico di Tony Stark ha riportato l'universo alla sua composizione originaria, ma indossare il Guanto dell'Infinito versione Iron Man gli è costato la vita.

Stark ha voluto sacrificare la sua vita, nonostante avesse una moglie e una figlia da cui tornare, non solo per salvare l'universo, ma anche per riportare indietro il suo protégé Peter Parker (Tom Holland), tra le vittime cadute sul campo di battaglia dopo l'apocalittico schiocco di dita di Thanos. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame e il funerale di Tony abbiamo ritrovato Peter Parker in Spider-Man: Far From Home in lutto per la morte del suo mentore che viene ingannato da Mysterio e finisce in una trappola che lo vede trasformato in un criminale e con la sua identità svelata al mondo.

Un nuovo video deepfake pubblicato su YouTube prova a paragonare il rapporto tra Tony Stark e Peter Parker con quello di Marty McFly (Michael J. Fox) e Doc Brown (Christopher Lloyd) e il lavoro a livello estetico è impressionante, in special modo per la somiglianza tra Holland e Fox. Per quanto riguarda le voci, la scelta dell'utente EZRyderX47 di lasciare le voci degli attori originali è stata vincente anche se l'effetto è un tantino straniante.

L'attore Christopher Lloyd è consapevole che un Ritorno al futuro 4 non si farà, ma nonostante ciò l'attore ha comunque una sua idea su come approcciare un eventuale sequel.

È un affare difficile e complicato, perché non vuoi farne un altro e deludere. Quindi non lo so, sarei felice se dipendesse da me, ma vedremo. Penso che in qualche modo sia necessario trasmettere un messaggio su qualcosa che è importante per tutti, universalmente, come il cambiamento climatico. Un modo per incorporare una tematica del momento nel film e mantenere il feeling dell'uno, due e tre. Penso che in qualche modo sia necessario trasmettere un messaggio su qualcosa che è importante per tutti, universalmente, come il cambiamento climatico. Un modo per incorporare una tematica del momento nel film e mantenere il feeling dell'uno, due e tre.

Ricordiamo che in Avengers: Endgame i film di Ritorno al futuro vengono citati in maniera scherzosa come un modo errato per approcciare il viaggio nel tempo, vedi lo scambio tra Scott Lank e Tony Stark che vi proponiamo a seguire.



Scott Lang/Ant-Man: No, se rispettiamo le regole del viaggio nel tempo: non parlare con noi che troveremo in quel passato, non scommettere su eventi sportivi...

Tony Stark/Iron Man: Ti fermo prima che tu vada avanti, Scott. Mi stai seriamente dicendo che il tuo piano per salvare l'universo è basato su Ritorno al futuro?!

Fonte: Screenrant