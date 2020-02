Rapunzel, arriva il live-action Disney

Di Federico_40 lunedì 17 febbraio 2020

La sceneggiatrice de Lo Schiaccianoci per il live-action di Rapunzel.

In attesa di Mulan, a breve in sala, e pochi giorni dopo l'annuncio di un sequel di Aladdin, la Disney continua a sfornare live-action. Il prossimo progetto animato che potrebbe prendere vita con attori in carne ed ossa dovrebbe essere Rapunzel, come rivelato da TheDisinsider.

50º classico Disney, tratto dalla fiaba tedesca Raperonzolo scritta dai Fratelli Grimm, Rapunzel - L'intreccio della torre è uscito al cinema nel 2010, diretto da Nathan Greno e Byron Howard e dopo non pochi problemi produttivi, che fecero schizzare i costi alla mostruosa cifra di 200 milioni di dollari. Ma gli incassi, per fortuna dello studios, furono ottimi, con 593,171,580 dollari, tanto dall'andare poi incontro ad un cortometraggio (Rapunzel - Le incredibili nozze) e a una serie tv.

Ashleigh Powell (Lo schiaccianoci e i quattro regni) sta scrivendo la sceneggiatura, per un film che sarà prodotto da Michael De Luca (Moneyball, Captain Phillips) e Kristin Burr (Christopher Robin). Caccia ancora aperta al regista.

Il prossimo live-action Disney ad arrivare in sala sarà Mulan (25 marzo 2020), seguito da Crudelia (28 maggio 2021), mentre tantissimi altri titoli sono in lavorazione, ma senza data d'uscita. Parliamo de La Sirenetta, Biancaneve, il sequel de Il libro della giungla, Peter Pan & Wendy, La spada nella roccia, Il gobbo di Notre Dame, Lilo & Stitch, Godmothered (spin-off di Cenerentola), Bambi, Pinocchio, Rose Red (spin-off di Biancaneve), Gli Aristogatti, Genies (spin-off di Aladdin), Tinker Bell (spin-off di Peter Pan) e Charming (altro spin-off da Cenerentola).