The Boy 2: nuovo trailer del sequel horror con Katie Holmes

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

Torna al cinema l'inquietante bambola Brahms nel sequel "The Boy II".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 21 febbraio 2020 arriva nei cinema americani The Boy 2 (Brahms: The Boy II) che rivelerà ciò che ancora non sappiamo sull'inquietante bambola del film originale del 2016 che con un finale spiazzante ha provato a sparigliare le carte in un film non propriamente entusiasmante, ma che al box office ha fatto il suo dovere con un incasso nel mondo di 64 milioni di dollari da un budget di 10 milioni.

Durante il trailer si può ascoltare la seguente filastrocca che potrebbe far presagire un elemento sovrannaturale che nel primo film è stato buttato alle ortiche per un finale "altro".





Attenti alla sua storia, tutti

Brahms non è mai stato solo una bambola.

Per vivere di nuovo, ha bisogno di un amico.

Le sue regole mortali non hanno fine.

Se le infrangi e meglio che preghi

perchè a Brahms non basterà più solo giocare.

A supporto di questa virata sovrannaturale pare ci sia il bambino di questo nuovo film, interpretato da Christopher Convery, che viene mostrato indossare una maschera di Brahms: siamo nel territorio della possessione demoniaca? Se così fosse il finale del film originale dovrebbe essere letto da tutta un'altra prospettiva.

William Brent Bell torna a dirigere The Boy II, scritto da Stacey Menear e prodotto da Tom Rosenberg, Eric Reid, Gary Lucchesi e Richard Wright di Lakeshore Entertainment, oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

La trama ufficiale:





Ignari della terrificante storia della Heelshire Mansion, una giovane famiglia si trasferisce in una casa degli ospiti nella tenuta dove il loro giovane figlio trova presto un nuovo e inquietante amico, una bambola stranamente realistica che chiama Brahms.

Katie Holmes è la protagonista di Brahms: The Boy II di STXfilms e Lakeshore Entertainment, al fianco di Christopher Convery ("Gotham"), Owain Yeoman (The Belko Experience) e Ralph Ineson (The Witch).