Permette? Alberto Sordi: due clip del film biografico con Edoardo Pesce

Di Pietro Ferraro lunedì 17 febbraio 2020

Alberto Sordi raccontato in un sentito omaggio alla carriera di uno dei più grandi attori della Commedia all’italiana - Al cinema solo il 24, 25 e 26 febbraio 2020.

Il 24, 25 e 26 febbraio arriverà nelle sale come evento speciale Permette? Alberto Sordi, film che racconta i vent’anni in cui il giovane Alberto Sordi è diventato l’Albertone nazionale, l’uomo che - come disse Ettore Scola - “non ci ha mai permesso di essere tristi”.

Play di Altre Storie che distribuirà "Permette? Alberto Sordi" nei cinema ha reso disponibili due clip con due scene in anteprima del film che mostrano rispettivamente: Pesce nei panni di un Sordi combattivo che risponde ad una arcigna insegnante di teatro e un Sordi in cucina mentre chiede consigli ad un Aldo Fabrizi (Lillo Petrolo) impegnato nella preparazione di una "carbonara", che come sanno i romani è un momento sacro che non permette distrazioni di sorta.

Il film diretto da Luca Manfredi arriva nei cinema per celebrare i 100 anni dell'amato attore romano e dopo la tappa nelle sale arriverà prossimamente su Rai 1.

Da giovanissimo Alberto Sordi viene espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana. Ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, con la sua ricerca della qualità attoriale e con impegno tenace, riesce a diventare l’inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe una grande amicizia con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo avrebbe diretto ne Lo Sceicco Bianco e I Vitelloni (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano!), si innamora dell’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Moriconi, l’Americano a Roma!

Accanto a Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto, il film vede nel cast anche Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paola Giangrasso, con la partecipazione amichevole di Giorgio Colangeli, Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti e Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi.

