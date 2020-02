Film in sala, le uscite dal 17 al 23 febbraio 2020

Di Antonio M. Abate lunedì 17 febbraio 2020

Ecco i film in uscita nelle nostre sale questa settimana

BAD BOYS FOR LIFE, di Adil El Arbi e Bilall Fallah (USA, 2020). Terzo capitolo dell'adrenalinico e divertente franchise vede ritornare in azione Mike e Marcus, i due "bad boys" che sono ormai adulti stagionati con le problematiche che ne derivano. Marcus in particolare è pronto a godersi la meritata pensione, è appena diventato nonno ed è stanco della vita rischiosa della polizia. Mike invece sta attraversando un periodo difficile, la classica crisi di mezz'età. Quello che li riunirà nuovamente in azione è una vendetta ai danni di Mike che quasi rischia di morire per mano della vedova di un boss della mala che lui ha arrestato. Uscita 20 febbraio.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA, di Chris Sanders (USA, 2020). La storia di Buck, un cane dal cuore d'oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia dell'Alaska durante la Corsa all'Oro degli anni 1890. Come nuova recluta di una squadra di cani da slitta, di cui in seguito diventerà il leader, Buck vive l'avventura di una vita, trovando il suo vero posto nel mondo e diventando padrone di se stesso. Uscita 20 febbraio.

LONTANO LONTANO, di Gianni Di Gregorio (Italia, 2020). Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere

all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano. Uscita 20 febbraio.

CATTIVE ACQUE, di Todd Haynes (USA, 2020). Basato su una storia veramente accaduta, la trama segue Robert Bilott, un avvocato che ha portato avanti una lunga battaglia legale contro il colosso chimico DuPont. Durata diciannove anni, la lotta tra i settantamila cittadini dell'Ohio e la Virginia rappresentati da Bilott e la DuPont, verrà vinta da Bilott dopo aver dimostrato in aula la colpevolezza della corporation per la contaminazione di acqua potabile con un versamento incontrollato di acido perfluoroottanoico. Uscita 20 febbraio.

CATS, di Tom Hooper (USA, 2020). Una tribù di gatti che vivono nel quartiere di Jellicle si ritrova in occasione di una ricorrenza che permetterà a uno di loro di venir scelto per entrare nel paradiso dei Jellicle Cats, chiamato Heaviside Layer. Durante l'evento arriveranno a sorpresa Grizabella, una gatta un tempo bellissima e ora abbandonata e disperata, e il malvagio Macavity. Uscita 20 febbraio.

L'HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI, di Christophe Honoré (Francia, 2019). Richard e Catherine si sono innamorati e sposati appena ventenni. Anni dopo, Catherine ha un amante. Richard scopre la relazione ed è spinto sul baratro della disperazione. Catherine allora lo lascia, ma non va molto lontano: attraversa la strada e prende in affitto una camera nell'albergo di fronte casa sua, la 212. Da qual punto di osservazione privilegiato, può osservare il suo appartamento, il marito e la sua vita, chiedendosi cosa le sia realmente mancato. Uscita 20 febbraio.

LA MIA BANDA SUONA IL POP, di Fausto Brizzi (Italia, 2020). Una band degli anni '80 finita nel dimenticatoio da decenni è spinta alla réunion da un magnate di San Pietroburgo. Una volta arrivati in Russia, i Popcorn scoprono che la tanto famigerata reunion non è altro che un cavallo di Troia che il russo Ivanov e il suo braccio destro, Olga, hanno organizzato per deviare l'attenzione dalla rapina che hanno organizzato. Uscita 20 febbraio.

CRIMINALI COME NOI, di Sebastián Borensztein (Argentina, 2019). Un gruppo di cittadini di una città in Argentina decide di depositare i risparmi in una banca per creare una cooperativa agricola, un'opportunità per cambiare la loro vita in meglio. Tuttavia subiscono una truffa e perdono tutti i loro risparmi. Uscita 20 febbraio.