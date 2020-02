Undine, trailer del film di Christian Petzold, in Concorso a Berlino

Di Antonio M. Abate lunedì 17 febbraio 2020

L'accattivante trailer dell'ultimo film di Christian Petzold, che stavolta costeggia la mitologia



(Clicca sull'immagine per guardare il trailer)

Già uno dei favoriti, preventivamente, Undine di Christian Petzold si appresta a vivere l'imminente Berlinale come uno dei film protagonisti. In Concorso, per quella che è la prima edizione del nuovo corso, con Carlo Chatrian che si è presentato per l'occasione con una proposta, almeno riguardo al Concorso, parecchio invitante.

A due anni da Transit, il regista tedesco si affida alla medesima coppia, composta da Paula Beer e Franz Rogowski, due degli attori migliori in Germania. Non per niente la Beer rischia proprio di prendere il posto di Nina Hoss, attrice feticcio quasi per Petzold. In apertura trovate il trailer del film, che basa il proprio titolo su una ninfa acquatica che ricorre in numerosi racconti mitologici. La Undine del film, interpretata da Paula Beer per l'appunto, fa la guida turistica nella Berlino dei giorni nostri.

Dopo che il suo compagno la lascia per un'altra donna, Undine viene maledetta e perciò costretta ad uccidere l'uomo che l'ha tradita per poi fare ritorno alle acque da cui era stata evocata. A differenza del personaggio tratto dalla mitologia, nel film Undine cerca di sfuggire al proprio destino. Subito dopo la separazione incontra Christoph (Franz Rogowski), un sommozzatore, innamorandosene. I due si mettono insieme, finché lui non si rende conto che lei sta scappando da qualcosa, sentendosi tradito.

Nel cast, oltre ai due già citati, troviamo pure Jacob Matschenz e Maryam Zaree. Undine è una co-produzione franco-tedesca. Quanto al direttore della fotografia, si tratta ancora una volta di Hans Fromm, sodalizio che oramai si protrae da anni. La Berlinale di quest'anno si tiene da giovedì 20 febbraio a domenica 1 marzo.