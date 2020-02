Onward: terzo trailer italiano e nuove locandine del film Disney-Pixar

lunedì 17 febbraio 2020

Disney-Pixar torna nei cinema italiani il 5 marzo 2020 una commedia fantasy dal regista di "Monsters University".

Disney ha reso disponibili un terzo trailer italiano, una featurette in lingua originale e una ricca galleria di nuove locandine ufficiali di Onward, la nuova commedia fantasy animata di Pixar con le voci italiane di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David Parenzo.

La trama ufficiale:





Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo padre.

Onward è diretto da Dan Scanlon, già regista di Monsters University, che per la storia ha tratto ispirazione dalla relazione con suo fratello. Il film vede Scanlon collaborare di nuovo con il produttore di "Monsters University" Kori Rae. Tom Holland e Chris Pratt guidano il cast di voci originali nei panni di due fratelli elfi, con Julia Louis-Dreyfus che fornisce la voce della loro madre.

La storia è ispirata dalla mia relazione con mio fratello e dalla nostra connessione con nostro padre che è morto quando avevo circa un anno. È sempre stato un mistero per noi. Un membro della famiglia ci ha inviato una registrazione di lui che diceva solo due parole: "ciao" e "arrivederci". Due parole. Ma per me e mio fratello è stata una magia.

Nella featurette I membri del cast Tom Holland e Chris Pratt parlano dei loro personaggi, i fratelli elfi adolescenti Ian e Barley, che hanno l'opportunità di trascorrere un altro giorno con il padre, grazie ad un bastone magico, una gemma speciale e un incantesimo che ha lasciato per loro quando sarebbero stati entrambi abbastanza grandi da poterlo utilizzare correttamente. Ma quando l'incantesimo non va esattamente come previsto, devono partire con il loro padre evocato solo per metà (letteralmente) per rimediare alla situazione.

Per dare forma alla storia di Onward, Scanlon e i suoi sceneggiatori avevano bisogno di aggiungere un po' di magia. "Quello era il punto di partenza", ha detto Scanlon. "Abbiamo perso tutti qualcuno e se avessimo potuto passare un altro giorno con loro, sarebbe stata un'opportunità eccitante. Sapevamo che se avessimo voluto raccontare quella storia, avremmo dovuto ambientare il film in un mondo in cui avresti avuto quella incredibile opportunità".

Onward arriverà nei cinema italiani il 5 marzo 2020.

SlashFilm