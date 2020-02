Jurassic Park 3: Colin Trevorrow rivela baby dinosauro animatronico

Di Pietro Ferraro martedì 18 febbraio 2020

Colin Trevorrow annuncia riprese imminenti per Jurassic World 3 con una nuovo e sorprendente sguardo al "dietro le quinte" del film.

Il regista Colin Trevorrow sembra voler tenere desta l'attenzione dei fan su Jurassic World 3 che non arriverà nei cinema fino al 2021 e recentemente ha utilizzato Twitter per condividere la foto di un baby dinosauro animatronico, creato per il film dal team di esperti dei John Nolan Studios.

E' chiaro che Trevorrow vuol tranquilizzare i fan sull'approccio a quello che lo stesso regista ha definito Jurassic Park 6, un mix di CG e animatronica che abbiamo visto in Jurassic World: Il regno distrutto di J. A. Bayona dopo le lamentele di alcuni fan rispetto all'eccesso di CGI utilizzata nell'originale Jurassic World di Trevorrow.

Il regista Colin Trevorrow si sta preparando per iniziare la produzione di Jurassic World 3, che unirà i membri più recenti del cast del franchise, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard come Owen e Claire, all'amato trio del primo film di Jurassic Park, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern di nuovo nei panni di Ian Malcolm, Alan Grant ed Ellie Sattler

In attesa del film, Universal ha pubblicato due corti prequel ambientati nell'universo del film, un cortometraggio intitolato Battle at Big Rock con una famiglia in campeggio che si trova nel mezzo di uno scontro tra dinosauri e A Rising Tide, un motion-comic ad episodi in cui un mosasauro attacca un surfista alle Hawaii.

Trevorrow ed Emily Carmichael (Pacific Rim - La rivolta) hanno scritto la sceneggiatura, con una storia di Derek Connolly che ha scritto i primi due film di Jurassic World.

"Jurassic World 3" debutterà nei cinema l'11 giugno 2021.

Fonte: Collider