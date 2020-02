Ennio The Maestro, un doc su Morricone firmato Giuseppe Tornatore

Di Federico Boni martedì 18 febbraio 2020

Sarà la Jet Tone Films di Wong Kar-wai a gestire i diritti internazionali del progetto.

Block 2 Distribution, divisione vendite della Jet Tone Films di Wong Kar-wai, gestirà i diritti internazionali di "Ennio The Maestro", film documentario sul leggendario Ennio Morricone scritto e diretto da Giuseppe Tornatore.

Morricone, che ha 91 anni, ha realizzato oltre 500 colonne sonore, vincendo il suo primo e unico Oscar 'competitivo' nel 2016 con The Hateful Eight. Nel 2007 l'Oscar alla carriera. Morricone ha vinto anche tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d'argento, due European Film Awards, un Leone d'Oro alla carriera e un Polar Music Prize. Ha venduto inoltre più di 70 milioni di dischi.

Tornatore e Morricone hanno lavorato insieme in 13 occasioni, partendo proprio da quel "Cinema Paradiso" che nel 1988 fece vincere l'Oscar 'straniero' al regista. Il documentario prevede una serie di interviste che coinvolgeranno Wong, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood e Bruce Springsteen, oltre a frammenti della vita privata di Morricone, registrazioni delle sue tournée mondiali, clip di classici musicati dal Maestro e inediti filmati d'archivio.

Il doc è in lavorazione da anni e un tempo si intitolava A Glance of Music. Il progetto è attualmente in post-produzione e sarà pronto per la seconda parte del 2020.

Fonte: Variety