Pitch Black compie 20 anni: curiosità e recensione del fanta-horror con Vin Diesel

Di Pietro Ferraro martedì 18 febbraio 2020

Blogo celebra i 20 anni del cult fantascientifico "Pitch Black", con Vin Diesel per la prima volta nei panni del letale furiano Riddick.

Il 18 febbraio del 2000 usciva nelle sale americane Pitch Black, thriller fantascientifico che negli anni si è guadagnato lo status di cult, anche grazie alla presenza nel film di un Vin Diesel che l'anno successivo sarà lanciato come nuovo divo action dall'originale Fast & Furious.

Diretto dal regista David Twohy (The Arrival), Pitch Black è un suggestivo survival- horror girato con una fotografia monocromatica, che utilizza la fobia del buio e alcune creature digitali, per raccontarci le vicissitudini di un variegato gruppo di viaggiatori spaziali che precipitano su un pianeta popolato da predatori alieni notturni che ne infestano il sottosuolo.

La cosa che i nostri poveri naufraghi spaziali non sanno è che sul pianeta sta per calare una notte perenne a causa di un eclissi totale che potrebbe durare mesi. Sarà un pericoloso killer in trasferta per raggiungere un penitenziario spaziale l’unica arma per difendersi da orde di alieni che si riverseranno sulla superficie del pianeta dalle viscere della terra. Il killer in questione è Riddick, un letale furiano che durante la sua detenzione ha modificato chirurgicamente i suoi occhi per riuscire a vedere al buio, quindi è l'unico in grado di localizzare le creature aliene nella più totale oscurità.

Pitch Black oltre ad aver fatto bene box-office ha generato una serie a fumetti, un lungometraggio animato, alcuni videogiochi e due sequel: The Chronicles of Riddick in cui il budget, stavolta molto sostanzioso, permetterà al regista David Twohy di sfornare un’epica e ambiziosa epopea spaziale , che sarà seguito da un tentativo di ritorno alle origini con Riddick, terzo capitolo della saga ancora diretto da David Twohy, in cui il Furiano abbandonato su un pianeta ostile popolato da feroci predatori alieni dovrà vedersela anche con spietati cacciatori di taglie e nemici di lunga data.



Curiosità



Le lenti a contatto indossate da Vin Diesel nel film erano un prototipo in fase di produzione, sono state brevemente messe a disposizione del pubblico dalla Lens Quest a seguito dell'uscita del film. Erano chiamate "Shine Job" proprio come nel film.



Il personaggio di Riddick era una donna in una bozza della sceneggiatura.



Sempre a proposito delle speciali lenti a contatto indossate da Vin Diesel, dopo il primo giorno di riprese quando hanno cercato di toglierle non ci sono riusciti. A causa della location in cui si stava girando hanno dovuto far volare un optometrista dalla città più vicina che si trovava a tre ore di distanza.



Vin Diesel ha raccontato che durante le riprese delle scene in cui il suo personaggio è in una camera di animazione sospesa, ha avuto un attacco di claustrofobia e ha dovuto essere tirato fuori velocemente dalla camera.



E' stata un'idea di Cole Hauser far assumere la droga al suo personaggio attraverso gli occhi.



Nel progetto originale di David Twohy c'erano scene estese delle creature aliene ancora in vita, così come di loro che venivano uccise e mangiate dalle altre creature. Paris e Johns sopravvivevano fino al terzo atto, sotterraneo, che spiegava clima e cambiamenti di temperatura del pianeta, il modo in cui funzionava il sistema di pianeti e il ciclo di vita delle creature insieme ad un intero ecosistema sotterraneo degli alieni.



Il film è stato originariamente intitolato Nightfall e riguardava una femmina fuorilegge di nome Tara Krieg con tatuaggi tribali e miglioramenti fisici apportati dalla sua tribù interstellare di barbari. Imam era chiamato Noè Toth un membro di una versione del cristianesimo basata sulla tecnologia, il film non aveva pellegrini, non vi era alcuna eclissi e c'era si un avamposto, non del geologo ma di sole rovine e gli alieni erano fantasmi delle creature che avevano costruito le rovine e che cercavano di difendere il loro pianeta natale. Non c'era nessuna nave per la fuga, ma un segnale di soccorso e Tara, Carolyn Fry, Jack, Noah Toth (Imam) e Paris sarebbero tutti riusciti a fuggire dal mondo alieno, chiamato "Hades" invece di M6-117. La dipendenza da morfina di Johns, i ragazzi carne da cannone, il planetario solare e il campo del geologo sono stati aggiunti da David Twohy.



Quando Carolyn vede Johns iniettarsi la droga nel suo occhio che si riferisce a lui come un "hype". Si tratta di un termine gergale storico per i consumatori di droghe (essenzialmente eroina) dai primi anni '40 ai primi anni '60.



Le scene del deserto sono state filmate nella stessa location utilizzata per Mad Max - Oltre la sfera del tuono (1985).