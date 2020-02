Picciridda: trailer del film di Paolo Licata basato sul romanzo di Catena Fiorello

Il 5 marzo 2020 arriva al cinema il romanzo "Picciridda – Con i piedi nella sabbia" di Catena Fiorello.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Satine Film ha reso disponibile un trailer di Picciridda – Con i piedi nella sabbia, opera prima di Paolo Licata tratta dal romanzo di Catena Fiorello e in uscita nei cinema d'Italia il 5 marzo.

Essendo siciliano come l’autrice del romanzo, la mia immedesimazione è stata totale. Ho trovato nelle pagine di Catena Fiorello una descrizione esatta e sincera dei sapori, profumi e colori della mia terra e ho percepito fortemente una sfida nell’adattarlo per il cinema. Ogni capitolo del libro ha evocato in me precise inquadrature e ambientazioni talmente vivide nella mente che ho da subito lavorato sullo storyboard. Ho voluto raccontare la storia di Picciridda dal punto di vista della piccola protagonista e vedere tutto ciò che le accade intorno dalla prospettiva dei suoi occhi innocenti.

Paolo Licata - Regista