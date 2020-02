Hello World: trailer italiano dell'anime evento al cinema il 9, 10 e 11 marzo

Di Pietro Ferraro martedì 18 febbraio 2020

Il 9, 10 e 11 marzo 2020 arriva nei cinema il lungometraggio anime "Hello World" dai produttori di "Your Name"

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Koch Media ha reso disponibile un trailer italiano di Hello World, il film anime dai produttori di Your Name che arriverà nei cinema italiani solo il 9, 10 e 11 marzo 2020.

La trama ufficiale:





Nella Kyoto del 2027, Naomi Katagaki, studente liceale con la passione per la lettura, entra misteriosamente in contatto con un uomo apparso dal nulla. Quest'ultimo gli rivela di essere il "sé stesso" del futuro e di essere tornato nel passato per salvare Ruri Ichigyo, la compagna di classe e futura fidanzata che altrimenti sarebbe entrata in coma in seguito a un incidente di lì a poco.

"Hello World" è un romance fantascientifico diretto da Tomohiko Itō, scritto da Mado Nozaki e prodotto da Graphinica (Hellsing). Itō è alla sua seconda regia dopo Sword Art Online - The Movie: Ordinal Scale, ma il suo curriculum include una collaborazione per il franchise Death Note e regie per diverse serie tv anime tra cui Sword Art Online I & II, Silver Spoon e Erased.

Il cast di voci del film include Takumi Kitamura e Minami Hamabe che tornano a collaborare dopo Voglio mangiare il tuo pancreas.