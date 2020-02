Carbonia Film Festival 2020, si apre il bando per partecipare

Di Antonio M. Abate mercoledì 19 febbraio 2020

Si apre il bando per partecipare alla prossima edizione del Carbonia Film Festival, che si tiene dal 6 all'11 ottobre

Giunta alla decima edizione, il Carbonia Film Festival ha annunciato le date della prossima, che si terrà dal 6 all'11 ottobre 2020. Si tratta di un Festival tematico, incentrato su questioni relative al lavoro ed alle migrazioni, che però, come evidenzia il direttore artistico Francesco Giai Via, nel tempo «ha saputo trovare con film e ospiti un equilibrio fra la ricerca sui nuovi linguaggi».

Quindi attenzione non solo ai macro-temi, bensì anche alla forma, ossia al tentativo di veicolarli attraverso modalità che si sperano essere nuove, se non addirittura innovative. La notizia è che, a parte la conferma inerente alla date, dal 12 febbraio è aperto il bando per parteciparvi; chi volesse ha tempo fino al 31 maggio. I premi in palio consisteranno in un ammontare complessivo di 8500 euro, suddivisi in sei categorie.

Un evento che negli anni ha ospitato personaggi come Laurent Cantet, Soudade Kaadan, Isabella Ragonese, Claudia Gerini, Alessandro Borghi, Vinicio Marchioni, Nele Wohlatz, Phaim Bhuiyan, a cui si aggiungono musicisti come Nada, Calibro 35, Coma_Cose, Rachele Bastreghi, Massimo Zamboni, Pierpaolo Capovilla. «Quando nel 1999 pensammo ad un incontro tra i rappresentanti delle cineteche dei paesi che si affacciano sul mediterraneo, organizzando di fatto la prima edizione del Mediterraneo Film Festival, non avremmo mai pensato che dopo 20 anni saremmo giunti all’organizzazione della decima edizione del Carbonia Film Festival, facendo di questa iniziativa la vetrina più importante delle attività e dei servizi che il Centro Servizi Culturali da oltre mezzo secolo offre e organizza sul territorio», dichiara Paolo Serra, direttore del Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria, ente organizzatore della manifestazione.

A questo indirizzo trovate tutte le informazioni, inerenti all'edizione di quest'anno, così come altro inerente alla storia di questo evento che, sotto questa denominazione, ha oramai dieci anni.