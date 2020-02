Monos - Un gioco da ragazzi: trailer italiano del film premiato al Sundance

Di Pietro Ferraro martedì 18 febbraio 2020

Apocalypse Now incontra Il signore delle mosche nell'acclamato survival thriller colombiano di Alejandro Landes nei cinema italiani dal 26 marzo 2020.

Il 26 marzo arriva nei cinema italiani, con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, Monos - Un gioco da ragazzi del regista colombiano Alejandro Landes, film che ha conquistato la giuria del Sundance 2019, dove ha ottenuto nella categoria "World cinema dramatic competition" il Premio speciale della giuria.

Acclamato da registi del calibro di Guillermo Del Toro e Alejandro Iñárritu e descritto come "Apocalypse now di Coppola incontra Il signore delle mosche", il film ha trionfato al BFI – London Film Festival 2019, vincendo il Premio come Miglior Film, ed è stato scelto dalla Colombia come proprio rappresentante agli Oscar 2020 per la categoria Miglior film straniero.

Otto adolescenti isolati dal mondo, nel bel mezzo dell’America Latina, tra le montagne e le foreste, si allenano e combattono. A prima vista potrebbe sembrare un campo estivo, un bizzarro ritrovo di ragazzi che giocano a fare i soldati. Invece si tratta dello scenario iniziale di una missione delicatissima: gli otto adolescenti hanno con sé una prigioniera, una donna americana che chiamano semplicemente “la Dottoressa”. Il loro compito è proteggerla. Quando la Dottoressa fugge l’equilibrio del gruppo si sgretola e la missione più importante diventa la sopravvivenza.

Il film è interpretato da Julianne Nicholson, Moises Arias, Sofia Buenaventura, Julian Giraldo e Karen Quintero.

Alejandro Landes e il co-sceneggiatore Alexis Dos Santos danno vita a una nuova e inquietante visione ispirata ai migliori film di guerra e ai survival thriller. Un film dove tutto è in mano all’istinto e alle emozioni, amplificato dalla acuta fotografia di Jasper Wolf, da una superba colonna sonora carica di tensione realizzata da Mica Levi, da un montaggio intelligente per mano di Yorgos Mavropsaridis, Ted Guard e Santiago Otheguy, e dall’originale e penetrante occhio di Landes, capace di indagare da vicino le alleanze e le lotte di potere di un gruppo di adolescenti e della loro primordiale tribù.

Il regista Alejandro Landes parla del film, delle fonti d'ispirazione e della Colombia.