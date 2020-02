Stasera in tv: "C'est la vie - Prendila come viene" su Rai 1

Su Rai 1 "C'est la vie - Prendila come viene", la commedia corale a sfondo nuziale diretta dai registi di "Quasi amici".

Rai 1 stasera propone C'est la vie - Prendila come viene (Le sens de la fête), film commedia del 2017 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano e interpretato da Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve e Benjamin Lavernhe.

Trama e recensione

Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione! Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a loro per una serata meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate...





Curiosità



Eric Toledano e Olivier Nakache hanno diretto insieme anche il campione d'incassi Quasi amici, Primi amori, primi vizi, primi baci e Troppo amici.



I registi Éric Tolédano e Olivier Nakache raccontano quando hanno avuto per la prima volta l’idea per il film.



Éric Tolédano: Questo film è stato innanzitutto concepito nel 2015 quando Olivier e io ci sentivamo un po’ tristi; sentivamo la necessità di lavorare su qualcosa di più festoso. L’idea era quella di ridere, di divertirsi, descrivendo i difetti della società in cui viviamo. E quel desiderio è nato contemporaneamente all’idea di proporre il ruolo principale a Jean-Pierre Bacri... Olivier Nakache: Devo dire che l’idea di un film spesso viene fuori durante le riprese del film precedente, perché l’emulazione può generare stimoli e nuove idee. La prima scena di SAMBA si svolge durante un matrimonio: è stato un long take che ci porta dalla sala da pranzo al dietro le quinte. È stata una scena identificativa di ciò che volevamo fare.



Le musiche originali sono del compositore, cantante e bassista jazz israeliano Avishai Cohen, qui alla sua prima colonna sonora per il grande schermo.



La colonna sonora che include classici degli Earth, Wind and Fire, Oliver Cheatham e hit come "Lovely Day" di Bill Withers cantata nel film dall'attore Gilles Lellouche.



