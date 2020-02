The Craft: terminate le riprese del reboot di "Giovani Streghe"

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Jason Blum ha rivelato che il remake di "Giovani Streghe" ha ufficialmente concluso le riprese.

The Craft, il reboot di Blumhouse del classico Giovani Streghe ha terminato le riprese, a dare la notizia il produttore Jason Blum.

Blum ha riferito al sito Too Fab: "Non posso riferire nulla di The Craft, tranne che ha concluso le riprese. E dovrei vederlo tra circa due o tre settimane".

Il reboot è interpretato da Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Nicholas Galitzine come le nuove aspiranti streghe con l'aggiunta dei veterani David Duchovny e Michelle Monaghan.

Proprio come l'originale anni novanta interpretato da Fairuza Balk, Robin Tunney, Neve Campbell e Rachel True, questa nuova interpretazione di Giovani Streghe è incentrata come l'originale su una ragazza che arriva in una nuova scuola e fa amicizia con tre ragazze, diventando rapidamente il pezzo mancante per questo gruppo di adolescenti dedite alla stregoneria.

Zoe Lister-Jones (Band Aid) dirige The Craft di Blumhouse da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Daniel Casey (Fast & Furious 9). Jason Blum sta producendo con Doug Wick e Lucy Fisher con l'aggiunta di Andrew Fleming, il regista del film originale, a bordo come produttore esecutivo.

Fonte: Arrow in the Dead