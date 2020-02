The Stars at Noon, Robert Pattinson e Margaret Qualley per la A24

Di Federico Boni mercoledì 19 febbraio 2020

Il romanzo di Denis Johnson, edito in Italia, si fa thriller per il grande schermo.

A24 ha acquistato i diritti nordamericani del thriller “The Stars at Noon”, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Denis Johnson del 1986. Protagonisti della pellicola Robert Pattinson, attualmente sul set del nuovo Batman, e la lanciatissima Margaret Qualley, recentemente vista in sala con "C'era una volta a Hollywood" di Quentin Tarantino.

The Stars at Noon, mai edito in Italia, è ambientato durante la rivoluzione nicaraguense nel 1984. Al centro della trama un misterioso uomo d'affari inglese e una testarda giornalista americana, che iniziano un'appassionata storia d'amore. Ma la situazione si fa problematica, tant'è che i due tentano di fuggire dal Paese, potendosi fidare solo l'uno dell'altra.

Claire Denis, regista di Chocolat, ha scritto la sceneggiatura con Lea Mysius e Andrew Litvack. La regista ritroverà Pattinson a due anni dallo sci-fi High Life. Margaret Qualley aprirà il Festival di Berlino 2020 grazie a My Salinger Year, per poi farsi rivedere in sala nel 2021 con A Head Full of Ghosts di Scott Cooper.

Fonte: Variety