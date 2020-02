La sfida delle mogli: trailer italiano della commedia con Kristin Scott Thomas

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Kristin Scott Thomas guida un coro di mogli di militari nella nuova commedia del regista di "Full Monty" nei cinema italiani il 9 aprile 2020.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano La sfida delle mogli (Military Wives), il nuovo film del regista britannico Peter Cattaneo (The Rocker - Il batterista nudo) noto per aver diretto la commedia campione d'incassi Full Monty - Squattrinati organizzati.

Come esplicita il titolo originale, il film segue un gruppo di donne i cui partner sono assenti poiché in servizio militare in Medio Oriente. Le mogli di questi militari si riuniscono e formano un coro, attirando l'attenzione dei media e ritrovandosi rapidamente al centro di un movimento globale.

La trama ufficiale:





La vita per la moglie di un militare al fronte può essere molto difficile, ma non per Kate (Kristin Scott Thomas), che affronta lo stress e la monotonia della sua condizione con grazia e perseveranza. Kate infatti trova la sua libertà espressiva nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo di mogli nella sua stessa condizione a formare un coro: il Military Wives Choir che avrà un grande e inaspettato successo.

Il cast è completato da Sharon Horgan (Game Night - Indovina chi muore stasera?), Emma Lowndes (Downton Abbey), Gaby French, Lara Rossi, Amy James-Kelly, Jason Flemyng (Grandi speranze) e Greg Wise (Effie Gray - Storia di uno scandalo).

La sceneggiatura de "La sfida delle mogli" è scritta da Rosanne Flynn e Rachel Tunnard. Il film prodotto da Rory Aitken, Ben Pugh e Piers Tempest arriva nei cinema italiani il 9 aprile 2020.