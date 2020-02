Bombshell: nuovo trailer italiano del film con Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 febbraio 2020

Il dramma basato sullo scandalo Fox News diretto dal regista di "L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo" arriva nei cinema italiani il 26 marzo 2020.

01 Distribution ha reso disponibile un trailer italiano di Bombshell - La voce dello scandalo, il dramma biografico ispirato alla scandalo Fox News in uscita nei cinema italiani il 26 marzo.

Il film vede protagonisti il Premio Oscar Charlize Theron, il Premio Oscar Nicole Kidman, il candidato al Premio Oscar John Lithgow e la candidata al Premio Oscar Margot Robbie.

Bombshell, ispirato ad una storia vera, mostra dall'interno il più potente e controverso impero televisivo di tutti i tempi e la vicenda delle donne che hanno distrutto l'uomo che lo creò. Il film si basa sui resoconti delle donne di Fox News, Megyn Kelly (Theron), Gretchen Carlson (Kidman) e Kayla Pospisil (Robbie) che è un mix di produttori associati del network, che hanno deciso di denunciare il CEO Roger Ailes (Lithgow) per molestie sessuali.

Agli Oscar 2020, Bombshell ha ottenuto tre nomination: Migliore attrice (Theron), Migliore attrice non protagonista (Robbie) e Miglior trucco e acconciatura, vincendo una statuetta in quest'ultima categoria. Il film ha anche ricevuto due nomination ai Golden Globe Awards (per Theron e Robbie), quattro ai Screen Actors Guild Awards (Theron, Robbie e Kidman e anche Miglior cast) e tre ai BAFTA Awards (Theron, Robbie e Miglior trucco e acconciatura).

Il film è diretto dal vincitore dell'Emmy Jay Roach (Ti presento i miei, la trilogia di Austin Powers, L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo) e scritto dal Premio Oscar Charles Randolph (Amore & altri rimedi, La grande scommessa).

Il cast è completato da Kate McKinnon, Connie Britton, Mark Duplass, Rob Delaney, Malcolm McDowell e Allison Janney, Alice Eve, Brigette Lundy-Paine, Katie Aselton, Nazanin Boniadi, Andy Buckley e Michael Buie.