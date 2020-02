Don’t Look Up, Jennifer Lawrence per il nuovo film di Adam McKay

Di Federico Boni mercoledì 19 febbraio 2020

Una comedy catastrofica per Adam McKay e Jennifer Lawrence.





Mob Girl, Paolo Sorrentino dirige Jennifer Lawrence La diva premio Oscar sarà la mafiosa Arlyne Brickman, oggi 85enne. Premio Oscar grazie alla sceneggiatura non originale de La grande scommessa, Adam McKay è pronto a tornare sul set a un anno dall'uscita di Vice - L'uomo nell'ombra con Don’t Look Up, film Netflix. Protagonista della pellicola, come riportato da Variety, Jennifer Lawrence.

Il film, scritto ovviamente da McKay, segue due astronomi di basso livello che intraprendono un tour mediatico per avvertire l'umanità di un asteroide in avvicinamento che distruggerà il pianeta Terra.

"Sono così entusiasta di fare questo film con Jen Lawrence", ha detto McKay. "È quello che la gente del diciassettesimo secolo chiamava "una dinamite di talento"". Via alle riprese imminente, nel mese di aprile, con McKay che produrrà il tutto con la sua Hyperobject Industries insieme a Kevin Messick.

"Adam ha da sempre un grande tempismo quando si tratta di realizzare film intelligenti, pertinenti e irriverenti che descrivono la nostra cultura", ha dichiarato Scott Stuber di Netflix. "Anche se in qualche modo dovesse finire per prevedere l'imminente morte del pianeta Terra, siamo entusiasti di aggiungere questo film alla nostra lista prima che tutto finisca."

Vice - L'uomo nell'ombra, ultimo film di McKay, è stato nominato a 8 premi Oscar, vincendo la statuetta per il miglior trucco. La Lawrence, che è stata nominata a 4 premi Oscar, ne ha vinto uno per la sua interpretazione in "Silver Linings Playbook". Dopo Don't Look Up, Jennifer dovrà girare "Mob Girl" di Paolo Sorrentino.