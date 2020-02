Matrix: annunciata colonna sonora da collezione in vinile e picture disc

Di Pietro Ferraro giovedì 20 febbraio 2020

Varèse Sarabande Records ha annunciato la pubblicazione per la prima volta in vinile della colonna sonora del cult "Matrix" del 1999.

Con Matrix 4 in piena fase di riprese con il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, Varèse Sarabande Records annuncia il rilascio di una stilosa nuova edizione da collezione della colonna sonora dell'originale Matrix del 1999 composta da Don Davis (Behind Enemy Lines, Jurassic Park III). La nuova edizione sarà pubblicata per la prima volta in formato LP e Picture Disc con il lato A che presenta un'immagine dell'iconico codice verde di Matrix, mentre il lato B raffigura un ritratto di Neo (Keanu Reeves) durante una scena di azione.

Matrix segue l'haker Neo (Keanu Reeves) che scopre che la realtà in cui vive non è altro che frutto di un programma informatico e che sotto il velo del virtuale si cela un mondo cupo e post-apocalittico, in cui le macchine governano la Terra e allevano il genere umano per utilizzarlo come fonte di energia. Neo si unirà ad un gruppo di combattenti della resistenza capitanati da Morpheus (Laurence Fishburne) che è convinto che Neo sia "Il Prescelto" di una profezia, colui che sconfiggerà le macchine e riconsegnerà la Terra al genere umano.

Matrix diretto da Lana e Lilly Wachowski è stato il primo film di una trilogia che ha incassato nel mondo oltre un miliardo e 600 milioni di dollari, vinto 4 Oscar (Miglior montaggio, sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali) e generato corti animati, fumetti, videogiochi e merchandise a profusione.

Il vinile di Matrix la cui data di uscita è fissata al 13 marzo 2020 è disponibile per il preordine sul sito web di Varèse Sarabande.

TRACK LISTINGS:

Side A

1. Main Title / Trinity Infinity (3:51)

2. Unable To Speak (1:14)

3. The Power Plant (2:42)

4. Welcome To The Real World (2:25)

5. The Hotel Ambush (5:27)

Side B

1. Exit Mr. Hat (1:19)

2. A Virus (1:33)

3. Bullet Time (1:08)

4. Ontological Shock (3:31)

5. Anything Is Possible (6:48)

Fonte: ComicBook