Run: trailer e poster del nuovo thriller con Sarah Paulson

Sarah Paulson e l'esordiente Kiera Allen madre e figlia in un nuovo thriller dai realizzatori di "Searching".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile un trailer di Run, opera seconda del regista Aneesh Chaganty dopo il notevole thriller Searching. Questo nuovo film è un altro thriller che segue Kiera Allen nei panni di Chloe Sherman / Figlia, una ragazza adolescente su una sedia a rotelle cresciuta in completo isolamento da Diane Sherman / Madre, personaggio interpretato da Sarah Paulson (Glass, American Horror Story). La vita di Figlia comincia a svelarsi quando un sinistro segreto di Madre verrà alla luce.

Il regista Aneesh Chaganty ha parlato del film in un'intervista con il sito Collider.

Chiamare madre e figlia i personaggi è davvero interessante perché è così che operano in questa storia, è tutto su chi sono l'un l'altro e per lei, io sono figlia e per me, lei è madre. Ma il rapporto tra madre e figlia, che è al centro del film, si evolve in un modo davvero interessante. C'è un sacco di sospetto, sfiducia e segretezza e non si sa mai esattamente quale sia la realtà. È un po' difficile trovare il tuo piede in questo film e sapere cosa è vero o no e quindi è davvero interessante per me interpretare dal punto di vista del mio personaggio di non sapere esattamente cosa sia reale e quanto posso fidarmi e cosa è in gioco.