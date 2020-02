The Boy - La maledizione di Brahms: trailer Italiano del sequel "The Boy 2"

Di Pietro Ferraro giovedì 20 febbraio 2020

Dopo aver spaventato milioni di spettatori in "The Boy", la bambola Brahms torna nei cinema italiani il 19 marzo 2020 pronta a seminare nuovamente terrore.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibile un primo trailer italiano di The Boy - La maledizione di Brahms, sequel dell'horror The Boy del 2016. Stavolta seguiamo una ignara e giovane famiglia che si trasferisce nella tenuta di Heelshire Mansion dove si sono verificati i terrificanti eventi del film originale.

La trama ufficiale:





Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola Brahms è tornata, pronta a seminare nuovamente terrore. Ignara della terrificante storia della villa in cui si è trasferita, una giovane famiglia è pronta a iniziare una nuova vita. Qui il piccolo Jude trova un amico: una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita ogniqualvolta le sue regole non vengono rispettate. Il legame tra il bimbo e la bambola si fa di giorno in giorno più morboso, fino a quando Liza (Katie Holmes) capisce che dietro quel volto lucido e sempre sorridente si nasconde in realtà una presenza oscura. Riuscirà a risalire all’origine degli eventi inspiegabili e inquietanti che si manifestano nella casa e svelare la maledizione di Brahms?

William Brent Bell ritorna al timone dopo il successo di "The Boy", che ha incassato 64 milioni di dollari in tutto il mondo. Katie Holmes (Batman Begins, Logan Lucky, Dawson's Creek) guida il cast come "Liza", con Christopher Convery (Gotham, Millennium - Quello che non uccide) nei panni di suo figlio "Jude", Owain Yeoman (American Sniper, The Belko Experiment) in quelli di suo marito "Sean" e Ralph Ineson (The Witch, Guardiani della Galassia, Harry Potter e i Doni della Morte Parte I & II) che interpreterà il ruolo di "Joseph".

Scritto da Stacey Menear, che ha anche scritto il film originale, "The Boy - La maledizione di Brahms" è prodotto da Tom Rosenberg di Lakeshore, Gary Lucchesi ed Eric Reid, oltre a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

"The Boy - La maledizione di Brahms" arriva nelle sale italiane il 19 marzo 2020.