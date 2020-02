Dream Horse: trailer e clip del film basato su una storia vera con Toni Collette

Di Pietro Ferraro giovedì 20 febbraio 2020

Il bestseller "Dream Horse" di Janet Vokes arriva nei cinema il 17 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Bleecker Street ha reso disponibili un trailer, una clip e una locandina di Dream Horse adattamento cinematografico del regista gallese Euros Lyn del romanzo biografico "Dream Horse: The Incredible True Story of Dream Alliance - the Allotment Horse who Became a Champion" di Janet Vokes.

Dream Horse racconta la vera storia di Jan Vokes, una cassiera e barista gallese, che decide di allevare e far gareggiare un cavallo da corsa. Convince i suoi vicini e amici a contribuire finanziariamente al progetto. L'improbabile piano di investimento del gruppo ripaga quando il cavallo sale di livello e li mette in corsa per il campionato nazionale.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Il film è interpretato dalla candidata all'Oscar Toni Collette (Hereditary, Knives Out) come Jan Vokes e il vincitore del Golden Globe Damian Lewis (Homeland) come Howard Davies. Il cast è completato da Owen Teale (Il trono di spade) nei panni di Brian, Joanna Page (Doctor Who) nei panni di Angela Davies, Nicholas Farrell nei panni di Phillip Hobbs, Peter Davison (Creature grandi e piccole) nei panni di Lord Avery, Anthony O'Donnell come Maldwyn, Lynda Baron (Scoop) e Karl Johnson (Wittgenstein).

Dream Horse è diretto dal regista gallese Euros Lyn i cui crediti includono regie di episodi di serie tv come Sherlock, Black Mirror, Daredevil, Queste oscure materie. Il film è scritto da Neil McKay con Katherine Butler e Tracy O'Riordan bordo come produttori. Il debutta nei cinema inglesi il 17 aprile.

Fonte: SlashFilm