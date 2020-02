Esther, William Brent Bell dirige il prequel di Orphan

Di Federico Boni giovedì 20 febbraio 2020

Un altro prequel horror. Arriva Esther.

Orphan - Recensione in anteprima 11 anni dopo i 77,912,251 dollari incassati in tutto il mondo da Orphan, horror diretto da Jaume Collet-Serra, sarà William Brent Bell, a breve in sala con Brahms: The Boy II, a dirigere il prequel Esther. Parola di Deadline.

La sceneggiatura è stata scritta da David Coggeshall (Watch Over Me, PREY), per una scelta produttiva, quella targata eOne, che ricalca quanto visto con Annabelle anni or sono, andando così alle origini del personaggio. Il prequel vedrà Lena fuggire da una struttura psichiatrica russa, e arrivare in America con un altro nome: “Esther”, per l'appunto, figlia scomparsa di una famiglia benestante. Ma questa nuova vita a stelle e strisce la metterà contro una combattiva madre, pronta a tutto pur di proteggere la propria famiglia.

Alex Mace, Hal Sadoff ed Ethan Erwin della Dark Castle Entertainment produrranno insieme a James Tomlinson. David Leslie Johnson farà da produttore esecutivo, mentre Jen Gorton e Josie Liang supervisioneranno il progetto per eOne.

Il film originale ruotava attorno ad un marito e a una moglie che, dopo aver perso il proprio figlio, adottano una bambina di nove anni dal passato (e presente) terrificante. Nel cast originale Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e Isabelle Fuhrman, negli abiti di Esther. William Brent Bell è un esperto di horror, avendo diretto anche Stay Alive, L'altra faccia del diavolo, La metamorfosi del male e The Boy.

Fonte: Comingsoon.net