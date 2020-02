Stasera in tv: "La proprietà non è più un furto" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 21 febbraio 2020

Rai 3 stasera propone "La proprietà non è più un furto", film drammatico del 1973 diretto da Elio Petri e interpretato da Flavio Bucci, Ugo Tognazzi, Daria Nicolodi e Gigi Proietti.

Cast e personaggi

Flavio Bucci: Total

Ugo Tognazzi: Il Macellaio

Salvo Randone: Il padre di Total

Mario Scaccia: Albertone

Daria Nicolodi: Anita

Ettore Garofolo: Bocio

Julien Guiomar: Direttore di banca

Jacques Herlin: Impiegato di banca

Gigi Proietti: Paco

Gino Milli: Zagané

Orazio Orlando: Pirelli

Cecilia Polizzi: Mafalda

Elena Fabrizi: cliente del macellaio

Claudio Mancini: rapinatore di banca





La trama

Total (Flavio Bucci) è un cassiere di una banca, allergico al denaro, che lascia il lavoro dopo una rapina a mano armata. Decide di iniziare una nuova vita come ladro marxista-mandrakista. Comincia prendendo di mira un suo danaroso ex cliente, un macellaio romano (Ugo Tognazzi), con l'aiuto di un attore e scassinatore. Il piano è togliere ogni cosa al macellaio capitalista, a partire dalla sua donna.





Curiosità



Il film viene considerato il capitolo finale di una ideale trilogia della nevrosi (denaro, potere e lavoro) del regista Elio Petri insieme a Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e La classe operaia va in paradiso.



Il cast include anche Gigi Proietti (Paco), Daria Nicolodi compagna del regista Dario Argento e madre dell'attrice Asia Argento ed Elena Fabrizi meglio nota come "Sora Lella", sorella di Aldo Fabrizi.



Il film ha partecipato in concorso al Festival di Berlino e presentato alle Giornate del cinema di Venezia del 1973.



La pellicola all'epoca della sua uscita venne sequestrata in Italia per oscenità e offesa al pudore.



Il distributore Goffredo Lombardo per aggirare il problema della censura distribuì il film come una commedia all'italiana.



Il film ha incassato un miliardo e 373 milioni collocandosi al 24° posto della classifica dei film del 1973.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore Premio Oscar Ennio Morricone. Il regista Elio Petri e Morricone hanno collaborato anche per Un tranquillo posto di campagna, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La classe operaia va in paradiso, Todo modo e Le buone notizie.



1. La proprietà non è più un furto

2. Colpo

3. Ritratto di anita

4. L'ultimo ascensore

5. Io sono... "avere", tu sei "avere"

6. Al ladro

7. Io ho, tu hai

8. Rapina

9. Sui tetti

10. Mostra antifurto

11. Se po' di'... radica

12. Immobile come una bistecca

13. Albertone e total

14. La proprietà non è più un furto, pt. 2

15. Colpo, pt. 2

16. Al ladro, pt. 2

17. Immobile come una bistecca, pt. 2

18. Io ho, tu hai, pt. 2

19. Albertone e total, pt. 2

20. Rapina, pt. 2

21. La proprietà non è più un furto, pt. 3

22. Mostra antifurto, pt. 2

23. L'ultimo ascensore, pt. 2

24. Albertone e total, pt. 3

25. Colpo, pt. 3

26. La proprietà non è più un furto, pt. 4

