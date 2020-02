Family Jewels riunisce Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton

Di Federico Boni venerdì 21 febbraio 2020

Le 3 dive de Il Club delle prime Mogli si ritrovano dopo 25 anni.

24 anni fa, era il 1996, Il Club delle prime Mogli sbancava i botteghini, incassando 181,489,203 dollari in tutto il mondo. Una comedy tutta al femminile trainata da Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton, che per due decenni hanno provato a far partire un sequel da milioni di fan agognato. Senza riuscirci.

Ebbene Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton si ritroveranno comunque sul set grazie a Family Jewels, comedy natalizia della New Republic Pictures. Le tre attrici interpreteranno tre donne costrette a trascorrere le vacanze di Natale insieme ai loro figli e nipoti, dopo che l'uomo con cui tutte e tre sono state sposate è morto in un grande magazzino di New York. Pellicola tratta da un'idea di Peter Hoare, autore anche dello script. Hoare ha scritto nel 2019 Standing Up, Falling Down di Matt Ratner, con Billy Crystal e Ben Schwartz, accolto con entusiasmo al Tribeca Film Festival dello scorso aprile.

Family Jewels sarà prodotto da Brian Oliver e Bradley Fischer, insieme a Alan Nevins, mentre Tracey Nyberg farà da produttrice esecutiva. Ora bisognerà trovare un regista. Via alle riprese entro fine 2020.

"La chimica di Diane, Bette e Goldie è impareggiabile e irresistibile, e sono entusiasta di averle riunite sullo schermo", ha affermato Fischer. "Questo film si adatta perfettamente al nostro piano di finanziamento e produzione di 4-6 grandi film all'anno e riporta le star del cinema dove dovrebbero essere, sul grande schermo", ha aggiunto Oliver. Nevins, infine, ha dichiarato: "Brad ed io abbiamo sempre desiderato Peter per questo progetto, ma era costantemente impegnato. Con nostra grande gioia, ora ci siamo riuniti. Io e tutto il pubblico abbiamo aspettato troppi anni prima che queste tre donne recitassero insieme in un altro film”.

Fonte: Deadline