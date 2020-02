Lullaby: dettagli sul nuovo horror del regista di "Annabelle"

Di Pietro Ferraro venerdì 21 febbraio 2020

Il regista John R. Leonetti torna dietro la macchina da presa per un horror incentrato sul leggendario demone Lilith.

Il sito Deadline riporta che Lullaby sarà il prossimo progetto di John R. Leonetti noto per la regia dello spin-off horror Annabelle e del film Silence di Netflix. Protagonista del film sarà l'attrice spagnola Oona Chaplin nota per il suo ruolo di Talisa Maegyr nella serie tv Il Trono di Spade e che vedremo prossimamente nel sequel Avatar 2.

Basato sulla figura mitologica del demone Lilith, il film è radicato nel folklore e segue una neomamma che scopre una ninna nanna in un libro antico e presto considera la canzone come una benedizione. Ma il suo mondo si trasforma in un incubo quando la ninna nanna ("Lilith-Abi" in ebraico per "Lilith, vattene") genera l'antico demone Lilith.

Lilith è una figura sovrannaturale ricorrente sia in tv (Supernatural, True Blood, Le terrificanti avventure di Sabrina) che al cinema (30 giorni di buio 2, Case 39, Gabriel - La furia degli angeli, I racconti della cripta - Il piacere del sangue).

Alex Greenfield e Ben Powell hanno scritto la sceneggiatura di Lullaby. Broderick Johnson e Andrew Kosove co-fondatori di "Alcon" producono con la "Envision Media Arts" di Lee Nelson e David Tish. Carl Rogers e Scott Parish fungeranno da produttori esecutivi per conto di Alcon, che sta finanziando completamente il progetto, insieme a Markus Goerg di "Heroes and Villains", Mikhail Nayfeld e Dick Hillenbrand, Jeff Bowler di "B3 Media", John Lewis e Bret Saxon, e Marker di "Wonder Street".

Alcon Entertainment darà il via alle riprese di Lullaby il prossimo mese.