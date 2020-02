Aurora: dettagli sul nuovo thriller fantascientifico con Megan Fox

Megan Fox protagonista del nuovo film di fantascienza del regista di "A. I. Rising - Il futuro è adesso".

Dopo il thriller-horror Still Death, il sito Variety riporta la notizia di un altro progetto per l'attrice Megan Fox che stavolta affronterà uno scenario spaziale nel thriller fantascientifico dal titolo Aurora prodotto da Archlight.

"Aurora" racconta la storia di un'astronauta di stanza nello spazio per monitorare le tempeste solari che mettono in pericolo la terra. Durante il suo soggiorno nello spazio l'astronauta scopre che le onde d'urto prodotte dalle tempeste solari stanno piegando il tempo spingendola in una lotta emotiva e psicologica con il suo passato e presente.