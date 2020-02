Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe: trailer del film d’animazione di Salvador Simó

Di Pietro Ferraro venerdì 21 febbraio 2020

Il 5 marzo 2020 arriva nei cinema italiani l'adattamento del fumetto "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" miglior film d'animazione ai Goya 2020 e agli EFA 2019

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Draka Distribution ha reso disponibile il trailer italiano di Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe, il film d’animazione di Salvador Simó in arrivo nei cinema italiani dal 5 marzo.

La trama ufficiale:



1930, dopo lo scandalo suscitato nella società fascista e clericale dell’epoca, con il suo primo lungometraggio “L’âge d’or”, il cineasta Luis Buñuel prende le distanze da Salvador Dalì, con il quale aveva collaborato nei suoi primi lavori e con il quale si era imposto come voce autorevole della cultura surrealista. Grazie ad un colpo di fortuna e alla generosità del suo amico Ramón Acín, Luis inizia la lavorazione del documentario “Las Hurdes” (Terra senza pane).

In una suggestiva combinazione di animazione ed estratti di immagini e musiche dall’opera filmica originaria, “Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe” racconta uno spaccato toccante della vita del grande regista, alla ricerca di una sua libera espressione artistica: i nodi irrisolti del suo passato, la frustrazione rispetto alla fama di Dalì, il difficile rapporto con una figura paterna austera e distante, la sua formazione religiosa e la successiva dissacrazione dei modelli borghesi e clericali, il talento innato nel raccontare storie.

“Buñuel – Nel Labirinto delle Tartarughe” ha vinto ai Goya 2020 il Premio per la Migliore Animazione e agli EFA - European Film Awards 2019 quello per la Miglior Animazione Europea e ancora il Premio della Giuria all'Annecy International Animated Film Festival 2019.

Il film tratto dalla graphic novel "Buñuel in the Labyrinth of the Turtles" di Fermín Solís, sul regista Luis Buñuel che realizza il corto documentario Terra senza pane del 1933, adattata da Eligio Montero e Salvador Simó. Il film è prodotto da Sygnatia, The Glow, Submarine, Hampa Studio, Telemadrid, Canal Extremadura Tv è distribuito in Italia dalla Draka Distribution di Corrado Azzollini.