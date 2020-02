The Batman: video e foto dal set con Batman e Catwoman

Di Pietro Ferraro sabato 22 febbraio 2020

Catwoman e Batman ritratti sul set del reboot The Batman di Matt Reeves.

Dopo le immagini del nuovo bat-costume recentemente trapelate online, sempre dai set del Regno Unito arrivano altre foto e un video che stavolta ritraggono anche la Catwoman di Zoe Kravitz nel reboot The Batman di Matt Reeves che ha sostituito Ben Affleck alla regia e scelto Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne.

Videi e foto dal set con Kravitz provengono dalla stessa location di quelle di ieri che ritraevano uno stuntman che indossava il nuovo bat-costume (senza mantello che potrebbe essere aggiunto con l'ausilio di CG in post-produzione) e sfoggiava un nuovo modello di bat-moto. Non è certo che la ragazza che indossa il casco e guida una moto nella scena sia Kravitz o una stunwoman, ma le immagini di lei con la visiera del casco sollevata fanno pensare che quella che vediamo nella scena sia l'attrice e non una controfigura.

I fan sperano che l'abbigliamento visto in queste nuove immagini non sia il costume ufficiale di Catwoman nel film, e che il regista Matt Reeves abbia creato un nuovo look anche per la Selina Kyle di Kravitz.

I dettagli sulla trama di The Batman sono attualmente top-secret, anche se il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali che include oltre a Catwoman anche Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi anni formativi come protettore di Gotham City e utilizzerà le capacità investigative del Cavaliere Oscuro in misura maggiore rispetto ai precedenti film DC. Si prevede che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman lasciandosi alle spalle l'UEDC rappresentato dal Batman di Ben Affleck.

Diretto da Matt Reeves da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman è interpretato da Robert Pattinson nei panni del Crociato Incappucciato, Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.







Other person on bike is a female in black, possibly catwoman as they were driving together pic.twitter.com/lpgC5CDRsg

— Dizzy (@LennonKennedy5) February 21, 2020



Leaked photos reveal the new Batman suit (being worn by Robert Pattinson’s stunt double)

for Matt Reeve’s ‘THE BATMAN’ film.

(#TheBatman #Batman #DC) pic.twitter.com/jtV5m8kwxj — Inside the Backlot 🎬 (@InsideBacklot) February 21, 2020

Fonte: Screenrant