Star Wars: un nuovo film in sviluppo dal regista di "Sleight - Magia"

Di Pietro Ferraro sabato 22 febbraio 2020

Lucasfilm e Disney hanno reclutato il regista J.D. Dillard per lavorare ad un nuovo film di "Star Wars".

Il sito Variety riporta che Lucasfilm e Disney stanno sviluppando un nuovo film di Star Wars con il regista J.D. Dillard e lo sceneggiatore Matt Owens.

Il recente abbandono dello sviluppo di una nuova trilogia di David Benioff e D.B. Weiss, showrunner della serie tv Il Trono di spade, ha reso il futuro della saga di Star Wars un po' incerto anche se Rian Johnson ha confermato il suo coinvolgimento in una ulteriore trilogia che si sgancerà dalla Saga Skywalker recentemente conclusasi con l'Episodio 9 di JJ Abrams.

Ora Lucasfilm ha confermato che Benioff & Weiss sono stati sostituiti, anche se per un solo film, da Dillard e Owens, progetto che si aggiunge alla trilogia di Johnson e al film che Kevin Feige di Marvel Studios sta sviluppando in proprio.

J.D. Dillard è noto per il sorprendente thriller fantascientifico Sleight - Magia, una pellicola indipendente che strizza l'occhio al genere supereroistico incentrata su un giovane e talentuoso illusionista di strada (Jacob Latimore) che si deve occupare della sorellina dopo la morte dei suoi genitori e che si ritrova coinvolto in un giro criminale. Il film ben accolto dalla critica ha incassato 4 milioni di dollari nel mondo da un budget di appena 250.000$. Dillard ha anche diretto Sweetheart, un survival-horror uscito negli States lo scorso anno che segue una naufraga bloccata su una piccola isola tropicale che cerca di sopravvivere ad un forza malevola che infesta l'isola e che si manifesta al calar della notte. Per quanto riguarda lo sceneggiatore Matt Owens i suoi crediti includono episodi per le serie tv Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Defenders.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto di Dillard e Owens che è in una fase embrionale dello sviluppo, non è chiaro se sia un progetto ex novo o se nascerà dalle ceneri di quello abbandonato Benioff e Weiss o se sarà prodotto per il grande schermo o diventerà un progetto per il nuovo canale streaming Disney +.