Wonder Woman 1984: nuova linea di figures Funko Pop e action figure DC Multiverse

Di Pietro Ferraro sabato 22 febbraio 2020

Una nuova serie di action figures ritraggono L'armatura dorata del film Wonder Woman 1984.

Wonder Woman 1984 è approdato alla New York Toy Fair 2020 dove Funko ha presentato la nuova linea di figures Pop! che oltre alla nemesi Barbara Minerva aka Cheetah di Kristen Wiig include anche la Wonder Woman di Gal Gadot abbigliata con la nuova armatura dorata munita di ali.

A seguire trovate l'intera nuova linea Pop! descritta nel dettaglio (inclusi portachiavi, pen toppers e la linea di figures "mini").





Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Barbara Minerva

Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Diana Prince Gala

Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman Gold Power (Metallic)

Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman Volante (Metallic)

Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman Gold Volante (Metallic)

Funko Pop! Film: Wonder Woman 1984 - Steve Trevor

Funko Mystery Minis: Wonder Woman 1984 Assortment

Funko Pen Toppers: Wonder Woman 1984 Assortment

Funko Pop! Portachiavi: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman Gold Power Pose

Funko Pop! Portachiavi: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman Hold No Helmet

Funko Pop! Portachiavi: Wonder Woman 1984 - Wonder Woman con Lazo

Per quanto riguarda la nuova armatura dorata denominata "Golden Eagle" indossata da Diana in Wonder Woman 1984 è raffigurata anche in una spettacolare nuova action figure della serie DC Multiverse disponibile in preordine sul sito McFarlane.com.

La nuova armatura dorata che vedremo nel film arriva dai fumetti e in particolare dalla miniserie Elseworlds del 1996 di Alex Ross intitolata "Kingdom Come". E' possibile che le ali di cui è dotata l'armatura potrebbero permettere alla Wonder Woman cinematografica di volare, superpotere presente nei fumetti ma non nei film, anche se nella versione cinematografica Wonder Woman è in grado di spiccare salti in stile Hulk.

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins arriva nei cinema italiani il 4 giugno 2020.

