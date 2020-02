Cursed, un thriller soprannaturale per Lindsay Lohan e Mickey Rourke

Di Federico Boni sabato 22 febbraio 2020

Riprese imminenti per il nuovo film di due dimenticati volti hollywoodiani.

Cast a dir poco curioso quello che coinvolge Cursed, thriller soprannaturale scritto da Ian Holt e diretto da Steven R. Monroe, già visto all'opera nel 2010 con il remake di I Spit on Your Grave (Non violentate Jennifer del 1978). Al fianco di Mickey Rourke troverà infatti spazio Lindsay Lohan, da anni scomparsa dai radar hollywoodiani. A darne notizia l'Hollywood Reporter, con il film presentato al mercato cinematografico di Berlino. Produzione targata Angel Oak Films e Alt House Productions e riprese pronte a partire in estate.

La Lohan, ex stellina Disney, indosserà gli abiti di una detective della polizia. Cursed racconta la storia del famoso psichiatra Dr. David Elder (Rourke), che si unisce alla detective Mary Branigan (Lohan) in una corsa contro il tempo per impedire a una paziente fuggita dal reparto di psichiatria di uccidere cinque persone tenute in ostaggio in una casa isolata. Il casting del film è stato gestito da Debra McCarthy.

Oggi 67enne, Mickey Rourke ha sfiorato l'Oscar come miglior attore nel 2009, grazie a The Wrestler, con cui vinse un Golden Globe, un Bafta e un Independent Spirit Award. Lindsay Lohan, oggi 33enne, non si fa vedere al cinema dal 2013, anno di The Canyons di Paul Schrader.