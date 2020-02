Yummy: trailer della commedia horror con zombie e chirurgia plastica

Di Pietro Ferraro domenica 23 febbraio 2020

Un ospedale dell'Est Europa diventa il focolaio di un'epidemia zombie nella comedy-horror "Yummy" di Lars Damoiseaux.

Il sito Bloody Disgusting ha reso disponibili trailer e locandina della commedia horror belga Yummy descritta come "un'orgia di sangue, azione e divertimento".

La trama ufficiale:





"Yummy" segue una giovane coppia che si reca in un malandato ospedale dell'Europa orientale per un intervento di chirurgia plastica. La giovane donna vuole una riduzione del seno. Sua madre arriva per l'ennesimo lifting. Vagando in un reparto abbandonato, il ragazzo incappa su una giovane donna, imbavagliata e legata ad un tavolo operatorio; è il risultato di un trattamento sperimentale di ringiovanimento. La libera, ma non si rende conto di aver appena causato lo scoppio di un virus che cambierà medici, pazienti e sua suocera in zombie assetati di sangue!

Il film è interpretato da Maaike Neuville, Bart Hollanders, Clara Cleymans, Benjamin Ramon e Annick Christiaens.

Yummy è diretto da Lars Damoiseaux e scritto da Eveline Hagenbeek, la coppia ha già collaborato al corto horror Patient Zero in cui si raccinta di una terapia cosmetica sperimentale che va terribilmente storta, con una paziente che scappa in preda ad una furia omicida e da il via ad un bagno di sangue.