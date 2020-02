The Postcard Killings: trailer del thriller con Jeffrey Dean Morgan

Di Pietro Ferraro domenica 23 febbraio 2020

Jeffrey Dean Morgan è un detective sulle tracce di un serial killer che ha brutalmente ucciso la figlia.

Jeffrey Dean Morgan è protagonista del primo trailer di The Postcard Killings, un thriller basato sull'omonimo bestseller di James Patterson e Liza Marklund su un detective di New York sulle tracce di un serial killer che ha brutalmente ucciso sua figlia e suo genero in luna di miele a Londra.

"The Postcard Killings" segue il detective di New York Jacob Kanon mentre bracca l'assassino di sua figlia, il cui sangue è stato stranamente drenato dal suo corpo. Mentre indaga ulteriormente, scopre che è stata vittima di un serial killer, che ha l'abitudine di mettere in posa le sue vittime e di inviare ad una giornalista una cartolina per avvertire della sua prossima tappa e del suo prossimo omicidio. Kanon si unisce ad una caccia all'uomo intertnazionale e fa squadra con una giornalista scandinava (Cush Jumbo di The Good Wife) per cercare di fermare il serial killer e consegnare l'assassino di sua figlia alla giustizia.

Il cast di "The Postcard Killings" è completato da Famke Janssen (Taken 3), Joachim Król (La principessa + il guerriero), Steven Mackintosh (Rocketman), Denis O’Hare (Dallas Buyers Club), Naomi Battrick (Mum's List - La scelta di Kate), Ruairi O'Connor (Teen Spirit - A un passo dal sogno), Eva Röse (La Foresta Misteriosa) e Lukas Loughran (Krypton).

Il film è diretto da Danis Tanovic (No Man's Land) da una sceneggiatura di Andrew Stern (Disconnect), Ellen Furman (The Infiltrator), Liza Marklund e Tove Alsterdal.

Postcard Killings arriverà nei cinema americani il 13 marzo 2020.

Fonte: Bloody Disgusting