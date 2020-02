Zone 414: prima immagine ufficiale del thriller fantascientifico con Guy Pearce

Guy Pearce è un investigatore privato ingaggiato per trovare una ragazza scomparsa in una colonia di robot.

Il sito Bloody Disgusting ha pubblicato una prima immagine ufficiale di Zone 414, un thriller fantascientifico che strizza l'occhio a Blade Runner girato a Belfast in Irlanda. Protagonista del film Guy Pearce che interpreta un investigatore privato assunto per rintracciare una ragazza scomparsa su una colonia di robot.

Il film segna il debutto sul grande schermo del regista e scenografo Andrew Baird i cui crediti includono una decina di cortometraggi.

Il cast di Zone 414 include anche Matilda Lutz (The Ring 3), Travis Fimmel (C'era una volta Steve McQueen), Jonathan Aris (Dracula), Colin Salmon (Macchine mortali), Jóhannes Haukur Jóhannesson (Bloodshot), Antonia Campbell-Hughes (Paolo, apostolo di Cristo) e Olwen Fouéré (Animali fantastici: I crimini di Grindelwald).

La trama ufficiale:

Guy Pearce ha recentemente interpretato Scrooge nella miniserie tv A Christmas Carol e sarà anche nell'action-thriller fantascientifico Bloodshot con Vin Diesel in uscita nei cinema italiani il prossimo 26 marzo.

Baird dirige una sceneggiatura di Bryan Edward Hill (Titans, Ash vs. Evil Dead). Zone 414 è prodotto da Martin Brennan, Jib Polhemus, Baird e Deborah Kolar con Mark Huffam produttore esecutivo.

