The Owners: trama, cast e immagini del thriller-horror con Masie Williams

Di Pietro Ferraro domenica 23 febbraio 2020

Il fumetto belga "Une Nuit de Pleine Lune" arriva al cinema in un thriller-horror diretto da Julius Berg.

Disponibili (via Bloody Disgusting) la trama ufficiale e una manciata di immagini di The Owners, un nuovo thriller-horror interpretato dalla Maisie Williams della serie tv Il trono di spade al fianco di Jake Curran, Ian Kenny, Sylvester McCoy, Rita Tushingham e Stacha Hicks.

Il film è basato sulla graphic novel "Une Nuit de Pleine Lune" scritta dall'autore di fumetti belga Hermann con suo figlio Yves H.. L'adattamento è diretto da Julius Berg i cui crediti includono episodi della miniserie tv La Foresta e delle serie tv Mata Hari, Falco e Profiling. Berg ha adattato il fumetto in collaborazione con lo sceneggiatore Mathieu Gompel.

La trama ufficiale:





Inghilterra rurale, primi anni '90. Gli amici d'infanzia Nathan e Terry sono incoraggiati dal sociopatico di fuori città Gaz a derubare gli Huggins, un anziano medico locale e sua moglie. La fidanzata di Nathan, Mary, è contro il piano, ma i ragazzi sono pronti: la casa del medico è isolata, c'è una cassaforte piena di soldi, nessuno sarà in casa. È la loro via d'uscita dal posto infame in cui sono nati. Ma gli Huggins tornano presto. La situazione di ribalta e ne consegue un gioco mortale del gatto col topo, lasciando i giovani che lottano per salvarsi da un incubo che non avrebbero mai potuto immaginare...

La trama ricorda molto da vicino il thriller Man in the Dark con protagonista Stephen Lang, anche in questo caso un gruppetto di ladruncoli improvvisati si ritrovano bloccati in una casa con un uomo anziano che sembra tutto fuorché "innocuo", infatti la sinossi ufficiale del romanzo lo descrive: "Gelido come la notte. Nero come la vendetta. Nelle notti di luna piena, a volte i gatti si trasformano in tigri...".

Vedremo prossimamente Masie Williams anche nel cinecomic New Mutants nei panni Rahne Sinclair alias Wolfsbane, il film arriverà nelle sale italiane il 2 aprile. The Owners al momento è sprovvisto di una data di uscita ufficiale.