NAACP Image Awards 2020, vincitori: premi a "Il diritto di opporsi", "Noi" e "Dolemite is My Name"

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

Scopri tutti i vincitori delle categorie cinematografiche agli annuali "NAACP Image Awards".

La NAACP (National Association for the Advancement of Colored People), associazione che sostiene i diritti degli afroamericani e una delle più importanti organizzazioni per i diritti civili in USA, come ogni anno ha annunciato i vincitori dei prestigiosi "Image Awards", premi suddivisi in 35 diverse categorie e di cui vi proponiamo naturalmente quelle dedicate al cinema.

La 51a edizione dei NAACP Image Awards ha visto premiati il legal-dramma Il diritto di opporsi che si è aggiudicato 4 categorie (miglior film, attore protagonista, attore non protagonista e miglior cast), segue a ruota l'horror psicologico Noi con due categorie (migliore attrice non protagonista e sceneggiatura) mentre Dolemite is My Name di Netflix è il miglior film indipendente e l'esordiente Chiwetel Ejiofor è miglior regista per Il ragazzo che catturò il vento, ancora una produzione Netflix.

Sorpresa della serata è stata la quindicenne Marsai Martin che si è aggiudicata due categorie per la recitazione con la commedia La piccola boss (miglior attrice non protagonista e miglior interpretazione straordinaria).

A seguire trovate la lista completa dei vincitori delle categorie cinematografiche.

MIGLIOR FILM

Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures) - VINCITORE

Dolemite is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Queen & Slim (Universal Pictures)

Noi (Universal Pictures)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Michael B. Jordan - Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures) - VINCITORE

Chadwick Boseman - City of Crime - 21 Bridges (STX Films)

Daniel Kaluuya - Queen & Slim (Universal Pictures)

Eddie Murphy - Dolemite is My Name (Netflix)

Winston Duke - Noi (Universal Pictures)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Lupita Nyong'o - Noi (Universal Pictures) - VINCITORE

Alfre Woodard - Clemency (Neon)

Cynthia Erivo - Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith - Queen & Slim (Universal Pictures)

Naomie Harris - Black and Blue (Screen Gems/Sony Pictures)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Jamie Foxx - Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures) - VINCITORE

Leslie Odom, Jr. - Harriet (Focus Features)

Sterling K. Brown - Waves (A24)

Tituss Burgess - Dolemite Is My Name (Netflix)

Wesley Snipes - Dolemite Is My Name (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Marsai Martin - La piccola boss - Little (Universal Pictures) - VINCITORE

Da'Vine Joy Randolph - Dolemite is My Name (Netflix)

Janelle Monáe - Harriet (Focus Features)

Jennifer Lopez - Le ragazze di Wall Street - Hustlers (STX Films)

Octavia Spencer - Luce (Neon)

MIGLIOR INTERPRETAZIONE STRAORDINARIA

Marsai Martin - La piccola boss - Little (Universal Pictures) - VINCITORE

Cynthia Erivo - Harriet (Focus Features)

Jodie Turner-Smith - Queen & Slim (Universal Pictures)

Rob Morgan - Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures)

Shahadi Wright Joseph - Noi (Universal Pictures)

MIGLIOR CAST

Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures) - VINCITORE

Dolemite is My Name (Netflix)

Harriet (Focus Features)

Queen & Slim (Universal Pictures)

Noi (Universal Pictures)

MIGLIOR FILM INDIPENDENTE

Dolemite is My Name (Netflix) - VINCITORE

Clemency (Neon)

Luce (Neon)

Queen & Slim (Universal Pictures)

Il ragazzo che catturò il vento (Netflix)

MIGLIOR INTERPRETAZIONE STRAORDINARIA (DOPPIAGGIO)

James Earl Jones - Il re leone (Walt Disney Studios) - VINCITORE

Alfre Woodard - Il re leone (Walt Disney Studios)

Donald Glover - Il re leone (Walt Disney Studios)

Lupita Nyong'o - Serengeti (Discovery Channel)

Sterling K. Brown - Frozen II (Walt Disney Studios)

MIGLIOR DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO

Toni Morrison: The Pieces I Am (Magnolia Pictures) - VINCITORE

Miles Davis: Birth Of The Cool (Eagle Rock Entertainment)

The Black Godfather (Netflix)

The Apollo (HBO)

True Justice: Bryan Stevenson's Fight for Equality (HBO)

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Jordan Peele - Noi (Universal Pictures) - VINCITORE

Chinonye Chukwu - Clemency (Neon)

Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham - Il diritto di opporsi - Just Mercy (Warner Bros. Pictures)

Doug Atchison - Brian Banks (Bleeker Street and ShivHans)

Kasi Lemmons, Gregory Allen Howard - Harriet (Focus Features)

MIGLIOR REGIA

Chiwetel Ejiofor - Il ragazzo che catturò il vento (Netflix) - VINCITORE

Jordan Peele - Noi (Universal Pictures)

Kasi Lemmons - Harriet (Focus Features)

Mati Diop - Atlantics (Les Films du Bal Presente en Co-Production avec Cinekap et Frakas Productions en Co-Production avec Arte France Cinema et Canal+ International for Netflix)

Reginald Hudlin - The Black Godfather (Netflix)

Fonte: The Hollywood Reporter