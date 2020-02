Bad Education: trailer del film con Hugh Jackman

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

Hugh Jackman protagonista di una storia vera di corruzione diretta dal regista di "Amiche di sangue".

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

HBO ha reso disponibile un il primo trailer di Bad Education, una storia vera tra dramma e commedia che vede protagonista Hugh Jackman.

Il film segue Frank Tassone (Jackman) e Pam Gluckin (Allison Janney) che regnano su un popolare distretto scolastico di Long Island sull'orlo del primo posto della nazione per meriti accademici. Tuttavia le cose precipitano per Frank, quando uno studente giornalista inizia a rintracciare l'appropriazione indebita nel distretto scolastico di Roslyn, a Long Island, dopo che l'assistente sovrintendente ha fatto un errore cruciale che fa pensare ad una corruzione che dura da oltre un decennio. A causa della rivelazione dello schema di appropriazione indebita che minaccia di distruggere tutto ciò che hanno costruito, Frank è costretto a mantenere l'ordine e il segreto, con qualsiasi mezzo necessario.

Il film è diretto da Cory Finley (Amiche di sangue) da una sceneggiatura scritta da Mike Makowsky (I Think We Are Alone Now), che è cresciuto a Roslyn, Long Island all'epoca dello scandalo. Il film attinge anche dall'articolo della rivista New York "Il cattivo sovrintendente" di Robert Kolker.

Nel film recitano anche Ray Romano (The Big Sick, The Irishman) nei panni di Bob Spicer, Geraldine Viswanathan (Blockers) nei panni di Rachel Bhargava e Alex Wolff (Hereditary) nei panni di Nick Fleischman. Il cast è completato da Kayli Carter, Rafael Casal, Stephen Spinella, Annaleigh Ashford, Hari Dhillon. Jimmy Tatro , Jeremy Shamos e Kathrine Narducci.

Bad Education debutta su HBO il 25 aprile.

Fonte: Collider