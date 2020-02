Ending, Beginnings - trailer del dramma romantico con Shailene Woodley e Jamie Dornan

24 febbraio 2020

Un complicato triangolo amoroso nel nuovo dramma romantico del regista di "Like Crazy".

Disponibile un trailer di Endings, Beginnings, un nuovo dramma romantico con Shailene Woodley (Paradiso amaro, Divergent), Jamie Dornan (la trilogia Cinquanta Sfumature di Grigio) e Sebastian Stan (Captain America: The Winter Soldier, La truffa dei Logan).

Reduce da una brutta rottura, Daphne (Shailene Woodley) si ritrova alla deriva nella vita. Vivendo nella foresteria di sua sorella, assiste regolarmente agli scontri tra la sorella e il cognato, il che aggrava solo la crescente disperazione di Daphne, una volta idealista, per quanto riguarda l'amore a lungo termine. Durante una delle feste di sua sorella, Daphne incontra Frank (Sebastian Stan) e Jack (Jamie Dornan). Entrambi sono estremamente attraenti per lei, sebbene in modi molto diversi: uno è il "cattivo ragazzo" dallo spirito libero, imprevedibile e sempre pronto all'avventura; l'altro è sobrio, intelligente, sensibile e impegnato nella sua carriera di accademico. Incapace di scegliere tra questi opposti quasi polari, Daphne si ritrova invece a districarsi tra di loro, godendosi i modi distinti il modo in cui ogni uomo la vede, come se stesse provando diverse versioni di se stessa e della vita che potrebbe aspettarla. Ma il destino ha un modo di prendere decisioni per noi, e presto arriva il momento in cui Daphne è costretta ad accettare il fatto che avere tutto potrebbe essere solo un modo per non avere nulla.

Il cast è completato da Matthew Gray Gubler, Lindsay Sloane, Ben Esler, Shamier Anderson, Garrett Coffey, Sherry Cola, Noureen DeWulf, Wendie Malick e Kyra Sedgwick.

Il film è diretto da Drake Doremus (Like Crazy), che ha scritto il film insieme a Jardine Libaire.

"Endings, Beginnings" arriva nelle sale americane il 1° maggio 2020.

Fonte: Collider