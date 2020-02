Jurassic World 3: un attore di Jurassic Park accenna su Twitter ad un potenziale ritorno

Di Pietro Ferraro lunedì 24 febbraio 2020

Jurassic World 3 potrebbe diventare in una reunion un po' più allargata di quanto annunciato dal regista Colin Trevorrow.

Jurassic World 3 sarà l'occasione di una grande reunion per Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm) a 27 anni dal Jurassic Park originale. Ora un altro membro del cast del film originale, Joe Mazzello che interpretava Tim Murphy, il fratello minore di Lex (Ariana Richards) e nipote di John Hammond (Richard Attenborough), torna a parlare in un tweet di un suo potenziale coinvolgimento nel terzo film della trilogia sequel.

Penso che sia tempo di tornare al lavoro. Che ne dite banda?

Chris Pratt che tornerà come Owen Grady ha recentemente affermato in un'intervista che il regista Colin Trevorrow "sta riportando indietro tutti" e ora questo tweet di Mazzello fa pensare che quel "tutti" potrebbe ampliarsi e includere anche le versioni adulte di Lex e Tim.

Per quanto riguarda le carriere di Ariana Richards e Joe Mazzello dopo Jurassic Park, la prima ha interpretato ruoli in Tremors 3 - Ritorno a Perfection (2001) e nei film tv Nata libera - Le nuove avventure (1996), The Princess Stallion (1997) e Battledogs (2013). Mazzello ha invece recitato in Viaggio in Inghilterra (1993) con Anthony Hopkins, The River Wild - Il fiume della paura (1994) al fianco di Meryl Streep, in The Social Network di David Fincher (2010), nel sequel G.I. Joe - La vendetta con The Rock e più recentemente ha vestito i panni del bassista John Deacon nel biopic musicale campione d'incassi Bohemian Rhapsody (2018).

Jurassic World 3 arriverà nei cinema l'11 giugno 2021.

Fonte: ComicBook