Matrix 4: nuovi video dal set con esplosione a San Francisco

Matrix 4 si sta girando a San Francisco per un'uscita nei cinema fissata al 21 maggio 2021.

Disponibili due nuovi video dal set di Matrix 4 che si sta attualmente girando a San Francisco. Nei video brevi ma intensi, condivisi dagli utenti Twitter Alberto Tretti e SkyBobbyTv, vediamo elicotteri in volo, auto della polizia e una grande esplosione in mezzo alla città.

Riprese in corso a San Francisco per Matrix 4 in arrivo nei cinema il 21 maggio 2021.

Matrix 4 vedrà la regia in solitaria di Lana Wachowski che ha anche scritto la sceneggiatura con Aleksandar Hemon e David Mitchell.

Keanu Reeves tornerà nel ruolo principale di Neo e si riunirà con Carrie-Anne Moss nei panni di Trinity e Jada Pinkett Smith nei panni di Niobe. Il cast è completato da Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Marx Riemelt, Erendira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell e Brian J. Smith.

L'originale Matrix e i suoi due sequel "Reloaded" e "Revolutions" hanno incassato complessivamente 1,6 miliardi di dollari nel mondo. Matrix 4 è previsto nelle sale il 21 maggio 2021.

Matrix 4 creating a war zone in downtown San Francisco. Super low flying helicopters and explosions right on Market and Pine St. pic.twitter.com/a2dMkUIoNS