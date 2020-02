Venom 2: foto dal set con il nuovo look di Woody Harrelson

Di Pietro Ferraro martedì 25 febbraio 2020

Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson tornano in "Venom 2" nelle sale il 2 ottobre 2020.

Disponibili un nuovo video e una nuova foto dal set di Venom 2 che si sta attualmente girando a San Francisco.

Nella nuova foto dal set è ritratto Woody Harrelson che appare nel sequel di Venom come Cletus Kasady con una nuova pettinatura, senza dubbio meno bizzarra rispetto a quella vista nella scena dopo i titoli di coda dell'originale Venom.

Insieme a questa nuova foto c'è anche un nuovo video dal set che mostra la ripresa di una scena d'azione che coinvolge uno dei simbionti del film interpretato da uno stuntman imbracato con un sistema di cavi di sicurezza che salta da un edificio sopra un'automobile parcheggiata mentre tiene in braccio un altro stuntman, una donna. A prima vista sembra parte di una scena di fuga o di combattimento. Si è ipotizzato che sia l'evasione di Carnage dalla prigione in cui è detenuto e che la persona che sta trasportando sia Naomie Harris che interpreta Shriek, ma non c'è nulla di confermato al riguardo.

Diretto da Andy Serkis da una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying, Woody Harrelson nei panni di Carnage e Naomie Harris come Shriek. Sony ha fissato una data di uscita nelle sale il 2 ottobre 2020.

Fonte: Screenrant