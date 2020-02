Mission Impossible 7: riprese bloccate in Italia per l'allarme Coronavirus

Di Pietro Ferraro martedì 25 febbraio 2020

Paramount blocca le riprese a Venezia di "Mission: Impossible 7" causa emergenza Coronavirus.

L'allarme Coronavirus in Italia ha spinto Paramount a cancellare le riprese programmate in Italia per il sequel Mission: Impossible 7.

Il sito Deadline riferisce che Mission: Impossible 7 aveva in programma tre settimane di riprese a Venezia per poi proseguire in altre location italiane. Paramount Pictures al momento sta monitorando l'evoluzione della situazione italiana come spiegato in un comunicato stampa ufficiale.

Per l'abbondanza di cautele per la sicurezza e il benessere del nostro cast e della nostra troupe e per gli sforzi del governo veneziano locale per fermare gli assembramenti pubblici in risposta alla minaccia del coronavirus, stiamo modificando il piano di produzione per le nostre riprese di tre settimane a Venezia, la prima tappa programmata di una vasta produzione per Mission: Impossible 7. Durante questa pausa vogliamo essere consapevoli delle preoccupazioni della troupe e stiamo permettendo loro di tornare a casa fino all'inizio della produzione. Continueremo a monitorare questa situazione e lavoreremo a fianco dei funzionari sanitari e governativi mentre si evolve.

Missione: Impossible 7 non è l'unico film a subire le conseguenze dall'epidemia di Coronavirus. Cancellate le premiere di Pechino e il tour stampa cinese per il nuovo film di James Bond, No Time to Die, e rinviata anche l'uscita cinese di Sonic - Il Film. In Italia rinviate a data da destinarsi le uscite del nuovo film di Carlo Verdone (Si vive una Volta Sola), del biopic su Antonio Ligabue (Volevo Nascondermi) con Elio Germano, del remake Dopo il matrimonio e del film d'animazione Lupin III - The First.

Diretto da Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 sarà interpretato da Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Vanessa Kirby, Nicholas Hoult e Shea Whigham. Il film uscirà nelle sale il 23 luglio 2021 seguito da Mission: Impossible 8 nei cinema dal 25 agosto 2022.

Fonte: Screenrant