A Quiet Place 2: nuovo trailer e poster del sequel con Emily Blunt

Di Pietro Ferraro martedì 25 febbraio 2020

Il 16 aprile 2020 arriva nei cinema italiani "A Quiet Place II", il sequel con Emily Blunt, Millicent Simmonds, Djimon Hounsou e Cillian Murphy.

Dopo la nuova featurette in italiano (vedi link in allegato) è arrivato un nuovo trailer in lingua originale del sequel A Quiet Place 2 in arrivo nei cinema il 16 aprile.

Nel trailer seguiamo la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) dopo la morte del capofamiglia (John Krasinski) costretta ad avventurarsi all'esterno dando al plot un nuovo input "action" rispetto all'originale e la possibilità di inserire una nuova figura maschile, il sopravvissuto di Cillian Murphy, e tutto il repertorio caro al genere post-apocalittico con tutta quella parte meno nobile e più oscura dell'essere umano che sceglie di sopravvivere a discapito degli altri. Inoltre sembra che ci saranno dei flashback che mostreranno l'incipit dell'invasione aliena rivelando come le creature sono arrivate sul pianeta.

La trama ufficiale:





In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

Il cast include anche Djimon Hounsou, Cade Woodward, Leon Russom, Lauren-Ashley Cristiano, Zachary Golinger, Sheri Fairchild, Okieriete Onaodowan, Barbara Singer, Ashley Dyke e Blake DeLong.

Il film scritto e diretto da John Krasinski e prodotto da Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller e Krasinski.

Fonte: Collider